Оккупанты Керчи купят крематор для уничтожения продуктов стихийной торговли

Городская администрация оккупированной Керчи планирует приобрести крематор, в котором будут уничтожать продукты, изъятые у предпринимателей, торгующих на улицах города.

Об этом сообщает официальный сайт подконтрольной России администрации Керчи, передает «Крым.Реалии».

Заместитель главы администрации Керчи Богдан Жорняк заявил на совещании с представителями муниципального контроля и городских контролирующих служб, что «стихийная торговля, которая стала вдвойне опасной при выявлении в Крыму африканской чумы свиней, сегодня представляет серьезную проблему для города».

По его словам, «тотальное несоблюдение санитарных норм при торговле продуктами питания на улицах представляет опасность для горожан».

«Решить проблему могут только активные совместные действия муниципального контроля, правоохранительных органов, ветеринарной службы и Роспотребнадзора», – сообщил Жорняк.

Он добавил, что полиция «самоустраняется от работы по пресечению стихийной торговли», а «сотрудники муниципального контроля, которые регулярно проводят рейды, зачастую подвергаются оскорблениям и слышат в свой адрес угрозы от нарушителей закона».

В Крыму введен режим чрезвычайной ситуации природного характера в связи с вспышкой африканской чумы свиней.

В конце января на территории крестьянско-фермерского хозяйства «Мартинс» в Раздольненском районе Крыма зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней, в радиусе 100 км был объявлен карантин.

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Позже российский глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, в соответствии с которым карантинная зона из-за африканской чумы свиней расширена на весь полуостров.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Международные организации признали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».