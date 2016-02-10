Запуск Госпродпотребслужбы перенесли на 1 марта

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба), которая была создана Кабинетом министров в сентябре 2014 года, начнет работу с 1 марта 2016 года, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко в ходе круглого стола.

«Официально мы надеемся, что с 1 марта заработает новая служба», - сказал министр, подчеркнув, что Госпродпотребслужба объединит функции многих контролирующих ведомств, которые до начала работы новой службы выполняют свои обязанности в полной мере.

Как сообщал УНИАН, ранее Павленко заявлял, что начало полноценной работы Госпродпотребслужбы запланировано на 10 февраля 2016 года.

Кабинет министров принял решение о создании Госпродпотребслужбы в сентябре 2014 года и поручил создать территориальные органы ведомства в конце октября 2015 года. Центральный аппарат органа выполняет отдельные функции, однако служба до сих пор не начала работу на местах.

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Ведомство создается на базе Государственной инспекции сельского хозяйства, Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы, Государственной инспекции по вопросам защиты прав потребителей и Государственной санитарно-эпидемиологической службы, которые ликвидируются или реорганизуются.