В Минагропроде заявили, что Украина преодолела чуму свиней

Украина преодолела эпидемию крайне опасного вирусного заболевания животных - африканской чумы свиней (АЧС), вспышки которой в 2015 году случились 40 раз и привели к вынужденному уничтожению зараженных и потенциально контактировавших с ними свиней, заявил министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко в ходе круглого стола.

"В прошлом году мы преодолели африканскую чуму. Я хочу поблагодарить службу (Государственную ветеринарную и фитосанитарную службу – УНИАН), потому что мы прошли очень непростые времена. И сейчас я смотрел последний отчет. Больше половины очагов было локализовано и вылечено", - сказал министр.

Павленко также отметил, что в борьбе с эпидемией Украина опережает соседние страны – Россию, Беларусь и Польшу.

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Как сообщал УНИАН, ранее руководство Минагропрода заявляло, что борьба с распространением вируса африканской чумы свиней (АЧС) в Украине затянется как минимум до 2017 года.

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба оздоровила от АЧС 36 пунктов из 41 зараженного в 2015-2016 годах.

По данным Госветфитослужбы, всего в 2015 году зарегистрировано 40 случаев заболевания АЧС в девяти областях Украины, из которых в Черниговской – 13 вспышек, в Киевской и Сумской – по 6, в Полтавской – 5, в Николаевской - 4, в Ривненской и Одесской – по 2, в Житомирской и в Черкасской – по одному случаю. При этом в дикой природе случилось 5 вспышек.

В 2016 году специалисты Госветфитослужбы зафиксировали один случай заражения АЧС, который произошел в Полтавской области.

По сообщениям Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), в мире наблюдается напряженная эпизоотическая ситуация по АЧС. В прошлом году распространение этой болезни зафиксировано в 12 странах мира: Латвии (577 случаев), Литве (93), Эстонии (393), Польше (31), России (84), Республике Чад (1), Кабо Верде (2), Кот-д'Ивуаре (2), Кении (1), Нигерии (1), Зимбабве (8) и Украине (40).

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Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно нагревом до высоких температур.