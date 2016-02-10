Минагропрод просит НАБУ и МВД проверить "Артемсоль" из-за низких цен для России

Министерство аграрной политики и продовольствия обратилось в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Министерство внутренних дел (МВД) с просьбой расследовать факты умышленного занижения отпускных цен руководством государственного предприятия «Артемсоль», что приносило дополнительную выгоду посредникам.

Согласно сообщению пресс-службы Минагропрода, министерство просит правоохранительные органы проверить факты занижение цены, которые касаются реализации соли украинским посредникам, а также технической соли в Российскую Федерацию.

«Минагрополитики просит проверить информацию о возможных правонарушениях при реализации технической соли на государственном предприятии «Артемсоль». В частности, наличия на госпредприятии незаконного занижения цен фирмам-посредникам на территории Украины, уменьшение отпускной цены при реализации технической соли для Российской Федерации, предоставления привилегий при реализации технической соли одной фирме и т.д.», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что о существовании данных схем стало известно из СМИ. Письма-обращения к НАБУ и МВД уже подписаны министром аграрной политики и продовольствия Алексеем Павленко.

«Информация, распространяемая СМИ, о возможных злоупотреблениях, правонарушениях, коррупционных действиях на госпредприятии «Артемсоль», других госпредприятиях и подведомственных структурах немедленно получит оперативную реакцию с нашей стороны в виде обращений в правоохранительные органы для проверки фактов и привлечения к ответственности всех виновных. Минагропрод будет максимально способствовать установлению подобных фактов нарушений должностными лицами госпредприятия «Артемсоль» и оказывать всестороннюю поддержку НАБУ и правоохранительным органам в этом процессе», - цитирует министра пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, НАБУ уже проводит расследование уголовного дела, возбужденного в отношении должностных лиц государственного соледобывающего предприятия «Артемсоль», которые подозреваются в пособничестве частным посредническим компаниям в 2014-2015 гг., вследствие чего государственные и коммунальные предприятия закупали соль почти в два раза дороже. Указанное расследование началось в декабре 2015 года. Общий объем нанесенного государству ущерба оценивается в 37,4 млн грн.

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Справка УНИАН. Госпредприятие «Артемсоль» - крупнейший производитель поваренной соли в Центральной и Восточной Европе. Предприятие основано в 1881 году. Производственная мощность «Артемсоли» составляет 7 млн тонн в год. Численность сотрудников – более 3 тыс. человек. Продукция предприятия экспортируется в 22 страны. На рынке соли в Украине доля предприятия составляет 90%.