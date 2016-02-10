Минагропрод повысил прогноз экспорта зерновых из Украины

Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует, что экспорт украинских зерновых в 2015-2016 маркетинговом году (МГ, июль 2015 - июнь 2016) составит 37 миллионов тонн, тогда как ранее ожидаемый ведомством объем поставок зерновых за рубеж немного превышал 36 миллионов тонн, сообщил глава Минагропрода Алексей Павленко в ходе круглого стола.

"Хочу вас всех порадовать или, наоборот, немного расстроить, но мы видим предварительную цифру даже не 36 миллионов тонн, а 37 миллионов тонн. Эта цифра является оптимальной при расчете тех или иных (продовольственных - УНИАН) балансов", - сказал министр.

Павленко также отметил, что в 2015 году аграрный экспорт Украины обеспечил 38% валютной выручки. Положительное сальдо внешней торговли сельскохозяйственной продукцией составило 11,1 миллиарда долларов.

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Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма и зоны АТО) в 2015 году собрала 59,96 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 6,1% меньше, чем в 2014 году.

По прогнозам экспертов, потенциальный объем поставок зерновых из Украины в 2015-2016 МГ составляет 37,7 миллиона тонн. В прошлом сезоне Украина экспортировала 34,8 миллиона тонн зерновых.

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Аграрный экспорт Украины в 2015 году составил 14,6 миллиарда долларов и превысил импорт на рекордные для страны за годы независимости 11,1 миллиарда долларов. В прошлом году 45% украинского экспорта продовольствия ушло в страны Азии, 28,2% - в Европу, 13,6% - в Африку, и 10% - в страны СНГ. Основу товарной структуры украинского аграрного экспорта составили зерновые культуры - 16% от общего экспорта, жиры и масла - 9% и масличные культуры - 4%.