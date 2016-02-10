Россия запрещает ввоз сои и кукурузы из США
Срок введения ограничений на ввоз американской продукции пока неизвестен.
Россия запрещает ввоз сои и кукурузы из США с 15 февраля.
Об этом ТАСС сообщил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко.
"Вводим ограничения на ввоз с 15 февраля", - сказал он.
Срок введения ограничений на ввоз американской продукции пока неизвестен.
"Они должны создать систему, которая бы реально гарантировала безопасность продукции, которая идет к нам", - пояснил условия снятия запрета Алексеенко.
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Как сообщал Россельхознадзор в конце января 2016 года, Россия предупредила о возможном запрете ввоза из США кукурузы и соевых бобов из-за заражения продукции карантинными объектами и возможностью завоза на территорию РФ ГМО-продукции.
9 февраля ведомство провело переговоры с американской стороной и оставило за собой право введения запрета поставок.