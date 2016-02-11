Компанию семьи Порошенко обвиняют в рейдерском захвате земли на Виннитчине - СМИ

В Винницкой области небольшое сельскохозяйственное предприятие обвиняет в рейдерском захвате земли продовольственную компанию "Подолье", принадлежащую представителям семьи президента Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

"Среднее сельскохозяйственное частное предприятие "Агропромышленная фирма "Иззия" арендует земли в Винницкой и других областях Украины, выращивает зерновые. Несмотря на тяжелые времена, исправно платит за аренду паевой земли селянам и налоги в бюджет. По словам заместителя директора фирмы "Иззия" Руслана Щуровского, в Торканивке (Тростянецкий район Винницкой области) земли их предприятия соседствовали с землями ООО "Кряж-Агро-1".

"Во времена Януковича эта компания принадлежала губернатору Винницкой области Ивану Мовчану, - рассказал Руслан Щуровский. - После Революции достоинства фирму Мовчана выкупила продовольственная компания "Подолье", которая входит в структуру инвестиционного фонда "Прайм Эссетс Кэпитал". Так мы стали соседями с бизнес-империей представителей семьи президента", - говорится в статье.

Как сообщает издание, "согласно информации из открытых источников, инвестиционной компанией "Прайм Эссетс Кэпитал" руководит Алексей Иванович Порошенко, отец президента Украины. А его сын, Алексей Петрович, курирует внешнеэкономические связи предприятия "Подолье".

Осенью 2014 года техника "Подолья" вышла на поля "Иззии". Выяснилось, что "Кряж-Агро-1" в 2012 году незаконно провел двойную регистрацию аренды на участки, права на которые с 2005 года закреплены за "Иззией".

По информации "Фактов", "Иззия" обратилась в суд и выиграла процесс. Права упомянутой агрофирмы на аренду сельхозугодий подтвердил и апелляционный суд. А с "Подольем" в "Иззии" решили договориться по-соседски. Заключили джентльменское соглашение - передали часть спорных участков продкомпании "Подолье" в субаренду. Согласно договоренности "Подолье" должно оплачивать "Иззии" субарендную и арендную плату ежегодно 15 ноября.

В 2015 году землю "Иззии" обрабатывало " Подолье ", что подтверждено документами. Но сезон закончился, продовольственная компания собрала урожай, наступило 15 ноября, а арендная и субарендная платы на счета " Иззии " не поступили.

"Более того, юристы "Иззии " выяснили, что уже в мае "Подолье" начало регистрировать на себя земельные участки "Иззии". Те самые, на которые уже пыталась претендовать компания бывшего губернатора Виннитчины Мовчана и права на которые "Иззии" подтвердили все суды. Двойную регистрацию продкомпания "Подолье" осуществляла постепенно, аккуратно, вплоть до сентября 2015 года. Причем документы оформлялись в регистрационных службах Могилев-Подольского, Чечельницкого, Тульчинского и Винницкого районных управлений юстиции", - говорится в статье "Фактов".

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Сельхозфирме "Иззия" опять пришлось оспаривать в судах двойную регистрацию своих участков. Но уже при отягчающих обстоятельствах в виде административного давления. В частности, в сентябре 2015 года Бершадская налоговая инспекция неожиданно обратилась в суд с требованием прекратить предпринимательскую деятельность "Иззии" в связи с тем, что фирма… "отсутствует по указанному месторасположению". Государство якобы "не заметило" действующую компанию, которая обрабатывает землю, платит налоги, арендную плату селянам за их паи, обеспечивает работой десятки жителей области. Суд первой инстанции иск налоговиков поддержал, но "Иззия" подала апелляцию. Аграрии небезосновательно считают, что менеджмент "Подолья" таким образом пытается давить на частный бизнес, злоупотребляя административным влиянием в госорганах. Очевидно, не случайно во время рассмотрения апелляционной жалобы в суде присутствовали юрист "Подолья" Александр Бартко и его руководитель Денис Мельников.

Несмотря на это, в "Иззии" надеются, что рейдерский захват их земли отнюдь не тенденция, а эксцесс исполнителя на уровне менеджмента.

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Комментируя ситуацию, Руслан Щуровский сказал: "Решение о покупке компании Мовчана, занимавшего пост губернатора Виннитчины во времена режима Януковича, принималось менеджментом "Подолья" в спешке, компанию покупали "не глядя". На "Кряж-Агро-1" висят огромные долги перед бюджетом и банками. Никто не проводил аудит земельных активов. А когда выяснилось, что участки в Торканивке принадлежат нам, решили, что легче узаконить рейдерский захват, чем разбираться! Мы будем бороться. Если надо, пойдем за правдой в Европу. Все, что нам нужно, - это чтобы исполнялся закон".

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"Хочется верить, что в европейской Украине понятие "Семья" будет означать только базовую ячейку общества, а не бизнес-политическую структуру", - отмечается в статье.