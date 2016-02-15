Агентство USAID высоко оценило осуществленные реформы Минагрополитики (документ)

Сельское хозяйство является важным сектором экономики Украины и основной сферой оказания помощи Агентству США по международному развитию (USAID).

За последний год, Минагрополитики впервые в Украине, активно работало над необходимыми реформами, в том числе и над утверждением Национальной Стратегии 2015-2020, для развития сельского хозяйства и сельской местности. Агентство USAID гордится тем, что сделало свой вклад в развитие этой стратегии.

Об этом говорится в официальном письме-поддержкеАгентства США по международному развитию (USAID).

USAID отмечает, что продолжение работы над продвижением институциональных реформ Министерством аграрной политики и продовольствия имеет решающее значение для успешной реализации самой Стратегии.

"USAID приятно отметить, что проводя эти реформы, Министерство переформатирует себя в более эффективный орган власти. В результате инициативы Министерства в реализации дерегуляции в сельском хозяйстве, которое началось в прошлом году, сельскохозяйственные производители сейчас могут повторно инвестировать сотни миллионов долларов сбережений, которые реализованы ими в результате дерегуляции, развивать свой аграрный бизнес и делать свой вклад в экономику Украины", - говорится в письме.

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По мнению Агентства США по международному развитию (USAID), Министерству необходимо решать вопросы реформ сельскохозяйственных земель и ирригационных нужд. Ведь это жизненно важно для развития земель в Украине и сельскохозяйственного потенциала страны: "В связи с этим, USAID стремится поддерживать дальнейшие реформы в сельском хозяйстве Украины совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и другими заинтересованными сторонами, чтобы достичь заслуженного развития и процветания".

Официальное письмо прилагается.