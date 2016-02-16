Госслужба: около 30% работающих "в тени" украинцев заняты в агросекторе

Около 30% работающих в тени украинцев, или от 900 тысяч до 1,2 миллиона человек, заняты в аграрном секторе при том, что в общем счете на сельхозпредприятиях Украины трудятся приблизительно 2 миллиона человек, сообщил УНИАН глава Государственной службы труда Роман Чернега.

"От общего числа тех людей, которые сейчас работают в теневом секторе, в сельском хозяйстве – очень большой процент, около 30%", - сказал Чернега, добавив, что в Украине в тени работает около 3-4 миллионов человек.

Он также сообщил, что в аграрном секторе ведут деятельность приблизительно 78 тысяч предприятий, на которых работают около 2 миллионов человек.

Чернега подчеркнул, что в связи с принятыми в декабре изменениями в Налоговый кодекс, которые практически на половину сократили налоги на фонд оплаты труда, Госслужба труда проводит работу с бизнесом по легализации работы нанятых сотрудников. По словам чиновника, это с одной стороны увеличит поступления в госбюджет, а с другой – даст работникам возможность получать положенную им социальную защиту.

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Как сообщал УНИАН, по последним данным Государственной службы статистики, по итогу 9 месяцев 2015 года в Украине были занятыми 16,5 миллиона человек в возрасте от 15 до 70 лет. При этом в ноябре количество официально трудоустроенных нанятых сотрудников составляло 7,9 миллиона человек.

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В конце декабря 2015 года Верховная Рада Украины приняла изменения в Налоговый кодекс, которыми установила унифицированную ставку единого социального взноса (ЕСВ) на уровне 22%, тогда как ранее ставка указанного налога могла достигать 41%.