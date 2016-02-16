Украина с 1 марта приостанавливает ввоз салатов и капусты из Испании

Украина с 1 марта 2016 года вводит временный запрет на ввоз салатов и капусты из Испании в свежем и охлажденном виде из-за нарушения фитосанитарных требований, говорится в сообщении Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

Согласно сообщению, Госветфитослужба приняла такое решение в связи с неоднократным выявлением в растениях, которые завозятся из Испании, западного цветочного трипса, который является карантинным организмом. В ведомстве отметили, что это является нарушением международных и национальных фитосанитарных требований и может привести к заносу и распространению этого вредного организма на территории Украины.

Распоряжение Госветфитослужбы распространяется на ввоз из Испании на территорию Украины капусты кочанной, цветной, брокколи, кольраби, листовой, салата-латука и цикория, а также ряда других салатных овощей в свежем или охлажденном виде.

Справка УНИАН. В 2015 году Украина впервые начала импортировать овощи борщового набора. Эксперты утверждают, что такая необходимость возникла в связи с падением в Украине урожайности самых ходовых овощей на 10-13% в зависимости от культуры, а также площадей под ними – приблизительно на 5%.

В прошлом году Украина импортировала капусты на 1,6 млн долл., а салата-латука – на 3,3 млн долл. Доля испанской капусты в украинском импорте составляет 34%, а салата-латука – 77%. Украинский экспорт этих овощей принес выручку, соответственно, 481 тыс. долл. и 61 тыс. долл.