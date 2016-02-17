АМКУ оштрафовал крупного производителя на 790 тысяч гривень за подделку масла

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал «Староконстантиновский молочный завод» (Хмельницкая область), принадлежащий компании «Укрпродукт», на 790 тыс. 311 грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде распространения вводящей в заблуждение информации, о принадлежности масла компании к классу сладкосливочного крестьянского, сообщила пресс-служба регулятора.

Читайте такжеНовая служба по безопасности пищевых продуктов хочет отмены моратория на проверки

Как отмечается в сообщении, данное предприятие реализовывало масло сладкосливочное крестьянское, добавляя в него растительные жиры. «По результатам исследований, которые проводились надлежащим образом аккредитованными государственными предприятиями по стандартизации, метрологии и сертификации, в течение 2012-2014 годов в масле сладкосливочном крестьянском производства «Староконстантиновского молочного завода» неоднократно были выявлены растительные жиры», - сообщила пресс-служба.

В АМКУ отметили, что добавление предприятием при производстве масла растительного жира создавало по своим характеристикам другой пищевой немолочный продукт, удешевляло себестоимость товара и позволяло получать неправомерные преимущества в конкуренции за получение дополнительной, неправомерной прибыли от реализации продукта.

Читайте такжеАМКУ проиграл суд "Ашану" по делу о картельном сговоре

Справка УНИАН. «Укрпродукт» занимается поставкой брендированной молочной продукции розничным и оптовым предприятиям в Украине. Компания также производит и экспортирует молочные продукты промышленного назначения, включая сухое молоко. Кроме того, группа предоставляет услуги по логистике и дистрибуции своей продукции третьим сторонам, работающим в Украине.

Группе принадлежат 4 молокоперерабатывающих завода мощностью около 70 тыс. тонн молочной продукции в год, а также завод по производству кваса «Арсеньевский».

«Укрпродукт» продает молочные изделия под брендами Molendam, «Кремлевское», «Наш молочник», «Вершкова долина», «Народный продукт», «Наш сырок», «Фермерский».