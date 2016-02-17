Рост цен и низкая покупательная способность: Украина за год сократила импорт продовольствия на 42%

Украина в 2015 году сократила импорт продовольствия на 41,5%, до 3,8 млрд долл., в связи с низкой покупательной способностью населения и ростом цен на импортную продукцию из-за девальвации гривни, сообщила пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики» со ссылкой на заместителя директора центра, доктора экономических наук Николая Пугачева.

«В 2015 году в Украину было ввезено агропродукции на 3,8 млрд долл. США. Это на 41,5% меньше, чем в 2014 году, когда импорт агропродовольственной продукции составил 6,4 млрд долл. США», - цитирует Пугачева пресс-служба.

При этом доля стран Европы в аграрном импорте Украины в прошлом году увеличилась до 45% с 42% в 2014 году. Крупнейшими европейскими поставщиками являются Германия, Польша, Франция, Италия и Испания, на которые пришлось 29% поставок продовольствия в Украину.

Страны Азии, в основном Турция, Индонезия, Индия и Китай, в прошлом году также усилили свои позиции экспортеров в Украину до 20,3% против 19,1% в 2014 году.

Вместе с тем, доля стран СНГ в украинском импорте уменьшилась до 9,1% в 2015 году с 12% годом ранее, в основном вследствие свертывания торговли с Российской Федерацией, которая в 2015 году обеспечила 7% украинского аграрного импорта.

«В прошлом году Россия впервые потеряла свою позицию основного экспортера сельхозпродукции в Украину и заняла третье место, после Германии и Польши», - отметили в центре.

В 2015 году в товарной структуре импорта продовольственной продукции в Украине львиная доля приходилась на орехи и плоды (преимущественно цитрусовые и бананы) – 466 млн долл. Существенную долю заняли табак и изделия из него (404 млн долл.), рыба и ракообразные (291 млн долл.), какао и шоколад (194 млн долл.), кофе, чай и пряности (186 млн долл.), масло, в основном пальмовое и кокосовое, - 132 млн долл.

Как сообщал УНИАН, экспорт аграрной продукции из Украины в 2015 году составил 14,6 млрд долл. и превысил импорт на рекордные для страны за годы независимости 11,1 млрд долл. Доля аграрного экспорта в общем объеме поставок украинской продукции за рубеж по итогам 2015 года составляет 38%.

В прошлом году 45% украинского экспорта продовольствия ушло в страны Азии, 28,2% - в Европу, 13,6% - в Африку, и 10% - в страны СНГ.

Основу товарной структуры украинского аграрного экспорта составили зерновые культуры - 16% от общего экспорта, жиры и масла - 9% и масличные культуры - 4%.