Украина за полтора месяца уже исчерпала годовые беспошлинные квоты на экспорт меда, кукурузы и соков в ЕС

Украинские экспортеры по состоянию на 16 февраля исчерпали беспошлинные импортные квоты, согласованные условиями зоны свободной торговли на 2016 год, на поставку в Европейский Союз (ЕС) кукурузы, меда, виноградного и яблочного соков, сообщила пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

"В соответствии с условиями зоны свободной торговли Украина-ЕС и квотами, установленными на импорт украинской продукции в страны ЕС, квоты на кукурузу (400 тысяч тонн), на виноградный и яблочный соки (10 тысяч тонн) и на мед натуральный (5 тысяч тонн) были полностью исчерпаны", - отметила пресс-служба.

Кроме того, в УКАБ сообщили, что близкими к заполнению являются беспошлинные импортные квоты на поставку ячменя (поставлено 225 тыс. тонн, или 90% квоты), ячменной крупы и муки (поставлено 3,9 тысячи тонн, или 63% квоты), сахара (поставлено 12,4 тысячи тонн, или 62% квоты), пшеницы (поставлено 519 тысяч тонн, или 55% квоты), овса (поставлено 1,8 тысячи тонн, или 45% квоты), обработанных томатов (4,4 тысячи тонн, или 44% квоты).

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Как сообщал УНИАН, украинские импортеры мяса птицы к 1 февраля полностью использовали выделенную Украиной на 2016 год квоту на беспошлинные поставки этой продукции из ЕС, которая составляет 18 тысяч тонн.

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Министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко в январе сообщил, что украинские экспортеры в 2015 году не использовали квоты на поставки в ЕС баранины, грибов, чеснока, сахарных сиропов, крахмала, отрубей, сахарной кукурузы и продукции из обработанного молока и масла.