Капуста, перец, гранаты: в России могут расширить список запрещенных турецких продуктов

Россельхознадзор может приостановить импорт из Турции капусты, перца и гранатов, сообщают Ведомости со ссылкой на сайт ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) выражает обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией по ввозу некоторых видов растительной продукции из Турции в Россию", - говорится в заявлении ведомства.

Согласно заявлению, в январе Россельхознадзор обнаружил два карантинных объекта в 13 партиях растительной продукции - западный калифорнийский (цветочный) трипс в перце и капусте (12 случаев) и средиземноморскую плодовую муху - в гранатах (1 случай). Подкарантинная продукция была возвращена экспортерам.

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Указывается, что данная продукция не попала под действие постановления правительства и указа президента, в которых вводилось продуктовое эмбарго в отношении Турции.

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"В случае продолжения поступления на территорию России зараженной подкарантинной продукции из Турецкой Республики и непринятия турецкой стороной соответствующих мер по соблюдению российского законодательства в области карантина растений Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Турции в Россию", - говорится в заявлении российского ведомства.