Украина уже на 62% использовала годовую квоту на беспошлинный экспорт сахара в ЕС

Украина с начала 2016 года использовала годовую квоту на беспошлинный экспорт сахара в ЕС на 62%, поставив в Европу 12,4 тысячи тонн сахара, сообщила пресс-служба ассоциации "Укрцукор".

"За полтора месяца этого года украинские предприятия на 62% использовали квоты на беспошлинные поставки сахара в ЕС. По состоянию на 16 февраля из Украины в страны ЕС было экспортировано 12,4 тысячи тонн сахара при годовой квоте в 20,07 тысячи тонн", - говорится в сообщении.

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Как сообщал ранее УНИАН, украинские экспортеры к 16 февраля исчерпали импортные квоты на беспошлинные поставки в ЕС кукурузы, меда, виноградного и яблочного соков. Близкими к заполнению являются квоты на поставку ячменя (поставлено 225 тысяч тонн или 90% квоты), ячменной крупы и муки (поставлено 3,9 тысячи тонн или 63% квоты), пшеницы (поставлено 519 тысяч тонн или 55% квоты), овса (поставлено 1,8 тысячи тонн или 45% квоты), обработанных томатов (4,4 тысячи тонн или 44% квоты).

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Министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко в январе сообщил, что украинские экспортеры в 2015 году не исчерпали квоты на беспошлинные поставки в ЕС баранины, грибов, чеснока, сахарных сиропов, крахмала, отрубей, сахарной кукурузы и продукции из обработанного молока и масла.