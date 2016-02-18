От директора "Укрспирта" требуют остановить разворовывание спиртзаводов на Львовщине (видео)

Вчера гражданские активисты - члены ГО "Идея нации" пикетировали ГП "Укрспирт" с требованием расследовать и пресечь системное разворовывание подакцизной продукции с ГП "Струтинский спиртзавод", а также других спиртзаводов Львовской области.

Как сообщил председатель ГО "Идея нации" Остап Стахив, 4 февраля 2016 в с. Струтин Золочевского района Львовской области местные активисты стали свидетелями хищения спирта, которое, как выяснилось, происходило на предприятии системно в течение длительного времени.

Активисты заблокировали автомобиль, вывозивший с ГП "Струтинский спиртзавод" 17 бочек спирта общим весом почти 4 тонны без сопроводительных документов. Проезжавшие через Струтин члены "Идеи Нации" вмешались в происходящее, организовали общественный контроль с целью соблюдения законности при выявлении хищения. В результате автомобиль с "незаконным спиртом" был описан работниками полиции с участием понятых, опломбирован и оставлен на территории Золочевского районного управления полиции. По факту вывоза почти 4 тонн спирта с ГП "Струтинский спиртзавод" открыто уголовное производство по ч. 3 ст.191 УК Украины (присвоение/растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

И.о. директора "Укрспирта" С. Блескун заверил пикетчиков в том, что также заинтересован в эффективном расследовании данного факта и что готов в случае необходимости наказать руководство Струтинского спиртзавода вплоть до увольнения. Между тем, активисты намерены и в дальнейшем осуществлять общественный контроль для того, чтобы работники полиции проводили независимое и беспристрастное расследование по делу о хищении спирта с ГП "Струтинский спиртзавод".

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О серьезности намерений активистов говорит тот факт, что через день после выявления факта нелегальных операций с подакцизными товарами, они обратились в Генеральную Прокуратуру Украины с заявлением о совершении уголовного преступления. В этом заявлении не только был детально описан эпизод, имевший место 4 февраля на ГП "Струтинский спиртзавод", но и указано на возможность нелегального изготовления, хранения и сбыта подакцизной продукции на Рава-Русском, Старонибабском, Узловском, Гнездичевской и Воютицком спиртзаводах. Ущерб от хищений активисты оценивают в несколько сот миллионов гривен месяц по ценам черного рынка.