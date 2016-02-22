Экспорт украинского продовольствия в ЕС в январе вырос на 16% - Порошенко

Экспорт украинского продовольствия в государства Европейского Союза благодаря введению в действие режима зоны свободной торговли в январе вырос на 16%, сказал президент Украины Петр Порошенко.

"Мы начали реально интегрироваться в Европейский рынок. Есть первая обнадеживающая статистика, как действует зона свободной торговли, - цитирует Порошенко пресс-служба. - Например, в январе 2016 года по сравнению с январем 2015 года экспорт украинского продовольствия в Евросоюз вырос на 16%. На 22% увеличился импорт новых технологий из Европы".

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При этом глава государства подчеркнул, что страна постепенно компенсирует убытки от экономической агрессии России.

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Как сообщал УНИАН, зона свободной торговли между Украиной и ЕС вступила в силу с 1 января 2016 года. Изначально она должна была вступить в силу в ноябре 2014 года, однако была отложена до начала 2016 года. В течение 2015 года Украина провела 15 раундов переговоров в формате Украина - ЕС - Россия, призванные доказать полезность углубления экономических связей между Украиной и ЕС.