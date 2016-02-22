В Украине в январе рекордно упало производство яиц

Падение производства сельскохозяйственной продукции в Украине на 2,5% в январе на 80% обусловлено рекордным падением производства яиц, говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли.

«В январе сельхозпроизводство сократилось на 2,5%. Более 80% уменьшения общего индекса вызвано усилением падения производства яиц («минус» 20,8%, такого падения не отмечалось за годы статистических наблюдений)», - указывается в материалах Минэкономразвития.

В то же время, в министерстве отмечают замедление падения производства мяса и молока вследствие прироста в живом весе крупного рогатого скота и кур, а также увеличения надоев.

В первом полугодии 2016 года Минэкономразвития прогнозирует падение сельскохозяйственного производства на 1% (плюс-минус 0,5 п.п.). В то же время в министерстве напоминают, что в связи с сезонностью производства продукции растениеводства, в первом полугодии валовая продукция сельского хозяйства формируется исключительно за счет производства продукции животноводства.

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Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2015 году, по предварительным данным, сократилось на 12 млрд грн, или 4,8%, по сравнению с 2014 годом и составило 239,4 млрд грн.

Эксперты Национального научного центра «Институт аграрной экономики» прогнозируют в 2016 году рост сельхозпроизводства на 0,5%, до 240,8 млрд грн, против падения в 2015 году на 5%, до 239,4 млрд грн.