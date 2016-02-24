Украина и США подписали инвестсоглашение о строительстве зернового терминала в порту "Южный"

Украина и США подписали инвестиционное соглашение на общую сумму порядка 100 млн долл. о строительстве зернового терминала в порту «Южный» (Одесская обл.). Одной из сторон соглашения выступила американская компания Cargill - одна из крупнейших мировых частных компаний, инвестирующих в пищевое производство.

Церемония подписания соглашения прошла в Кабинете министров в присутствии премьер-министра Украины Арсений Яценюка.

Комментируя подписание соглашения, Яценюк отметил: «Я хочу поздравить американский и украинский бизнес с тем, что инвестиция в 100 млн долл. состоялась. Это свидетельство реальных партнерских отношений между Украиной и США».

В свою очередь, Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Джеффри Пайетт подчеркнул, что подписание соглашения - это демонстрация доверия и уверенности в действиях украинского правительства, которое идет путем реформ. «Этот проект (строительства терминала - УНИАН) - это одна из тех инициатив, которые обсуждались в ходе украинско-американского делового форума с вице-президентом Джо Байденом и министром торговли США Пенни Прицкер». По словам Пайетта, строительство нового терминала позволит увеличить экспортные возможности Украины и создаст сотни новых рабочих мест.

Как сообщал УНИАН, проект строительства зернового терминала является одним из шагов по расширению украинской портовой и производственной инфраструктуры, направленных на увеличение экспортных возможностей нашей страны в аграрной сфере.

Меморандум о намерениях построить зерновой терминал в порту «Южный» был подписан в августе 2015 года. Тогда документ подписали генеральный директор Cargill Мартин Шульдт, председатель ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) Андрей Амелин и директор стивидорной компании «МВ Карго» Александр Примак.

Согласно договору, компания Cargill обязуется приобрести 51% перегрузочного терминала, который в порту «Южный» построит «МВ Карго». При этом, по условиям меморандума, АМПУ обязуется провести дноуглубление в порту.