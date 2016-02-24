Украина должна стать сельскохозяйственной сверхдержавой - посол США

Украина должна стать сельскохозяйственной сверхдержавой, поскольку обладает всеми возможностями для этого, заявил Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Джеффри Пайетт в ходе подписания инвестиционного соглашения сумму на 100 млн долл. по строительству зернового терминала в порту «Южный».

«Украина должна стать мировой сельскохозяйственной сверхдержавой», - сказал посол, напомнив, что по итогам 2015 года экспорт аграрной продукции из Украины превысил 16 млрд долл.

«Украина имеет более четверти запасов черноземов, украинский экспорт уже продемонстрировал 40% рост. Но на этом нельзя останавливаться», - сказал посол.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма и зоны АТО) в 2015 году собрала 59,96 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 6,1% меньше, чем в 2014 году.

По прогнозам экспертов, потенциальный объем поставок зерновых из Украины в 2015-2016 МГ составляет 37,7 млн тонн. В прошлом сезоне Украина экспортировала 34,8 млн тонн зерновых.

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Аграрный экспорт Украины в 2015 году составил 14,6 млрд долл. и превысил импорт на рекордные для страны за годы независимости 11,1 млрд долл. В прошлом году 45% украинского экспорта продовольствия ушло в страны Азии, 28,2% - в Европу, 13,6% - в Африку, и 10% - в страны СНГ. Основу товарной структуры украинского аграрного экспорта составили зерновые культуры - 16% от общего экспорта, жиры и масла - 9% и масличные культуры - 4%.