Павленко похвастался: Украина - единственная страна в мире, способная удвоить агропроизводство

Украина - единственная страна в мире, способная удвоить аграрное производство, довести его порядка до 100 млн тонн и, как следствие, нарастить агроэкспорт, сказал министр аграрной политики Украины Алексей Павленко в ходе подписания инвестиционного соглашения на 100 млн долл. по строительству зернового терминала в порту «Южный».

По словам министра, ключевым условием достижения цели является рост вложений в 1 га земель сельскохозяйственного назначения, а также вложений в инфраструктуру, в особенности, в портовую инфраструктуру.

«Украина - единственная страна в мире, которая может удвоить производство при наличии финансирования», - сказал Павленко.

Павленко отметил, что объем экспорта агропродукции по итогам 2015 года составил 35 млн тонн. «Сейчас идем на новый рекорд - 37 млн тонн. Но это невозможно без инвестиций в портовую инфраструктуру и аграрную сферу», - сказал Павленко.

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Как сообщал УНИАН, аграрный экспорт Украины в 2015 году составил 14,6 млрд долл. и превысил импорт на рекордные для страны за годы независимости 11,1 млрд долл. В прошлом году 45% украинского экспорта продовольствия ушло в страны Азии, 28,2% - в Европу, 13,6% - в Африку, и 10% - в страны СНГ. Основу товарной структуры украинского аграрного экспорта составили зерновые культуры - 16% от общего экспорта, жиры и масла - 9% и масличные культуры - 4%.