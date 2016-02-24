Правительство РФ отказалось запрещать торговлю санкционными продуктами

Правительство РФ не поддержало законопроект о запрете на продажу товаров, запрещенных к ввозу на территорию России.

Как пишут «Известия», это следует из официального отзыва правительства на поправки в закон о торговле, предложенные депутатами Госдумы.

Правительство посчитало, что закон о торговле не должен регулировать внешнеторговые отношения.

В кабинете министров РФ добавили, что санкционная продукция и так уничтожается согласно указу президента от 29 июля 2015 года, то есть предложенный запрет на продажу нарушил бы презумпцию уничтожаемости санкционных продуктов.

Законопроект о запрете торговли санкционными продуктами был внесен в Госдуму в августе 2015 года депутатами Сергеем Каргиновым, Иваном Сухаревым и Кириллом Черкасовым (ЛДПР). По мнению авторов инициативы, негативный отзыв правительства несправедлив и обусловлен сильным лобби розничных сетей.

РФ 7 августа 2014 года ввела запрет на поставки мяса и мясной продукции, молока и молочной продукции, рыбы и рыбной продукции, овощей и фруктов из США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

С 3 августа 2015 года в список этих стран включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн и на особых условиях Украина.

С 6 августа 2015 года Россельхознадзор начал уничтожать запрещенные к ввозу товары.