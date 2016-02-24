Новый зерновой терминал в порту "Южный" запустят в 2018 году

Новый зерновой терминал, который американская сельскохозяйственная компания Cargill планирует построить в одном из крупнейших портов Украины - морском торговом порту «Южный», позволит осуществлять перевалку до 5 млн тонн грузов в год, ввод терминала в эксплуатацию запланирован в 2018 году.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский в ходе подписания инвестиционного соглашения между Украиной и США на сумму 100 млн долл. по строительству зернового терминала в порту «Южный» (Одесская обл.).

В частности, по информации Министерства инфраструктуры, терминал позволит Cargill осуществлять перевалку зерновых, продуктов их переработки и других грузов с пропускной способностью первой очереди строительства до 5 миллионов тонн в год с ее последующим увеличением.

«Сегодня мы говорим не только о 100 млн долл., которые зайдут к нам в ближайшее время, сегодня мы говорим о 350 новых рабочих местах, которые будут созданы в порту, мы говорим также и о 5 млн тонн новой перевалки, о развитии экспортного потенциала Украины, о сотнях миллионов гривень налогов, которые будут уплачены в бюджет, и о сотнях миллионов доходов Администрации морских портов Украины, которые позволят развивать инфраструктуру», - сказал Пивоварский.

По словам представителя стивидорной компании «МВ Карго», запуск зернового терминала ожидается через 24 месяца.

Как сообщал УНИАН, проект строительства зернового терминала является одним из шагов по расширению украинской портовой и производственной инфраструктуры, направленных на увеличение экспортных возможностей нашей страны в аграрной сфере.

Меморандум о намерениях построить зерновой терминал в порту «Южный» был подписан в августе 2015 года. Тогда документ подписали генеральный директор Cargill Мартин Шульдт, председатель ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) Андрей Амелин и директор стивидорной компании «МВ Карго» Александр Примак.

Согласно договору, компания Cargill обязуется приобрести 51% перегрузочного терминала, который в порту «Южный» построит «МВ Карго». При этом, по условиям меморандума, АМПУ обязуется провести дноуглубление в порту.

Cargill - одна из крупнейших мировых частных компаний, инвестирующих в пищевое производство. Компания ведёт операции в 68 странах мира. Компания занимается продажами зерна, масла, сахара, какао-продуктов, говядины, свинины, мяса индейки и др. Кроме того, компания является крупным производителем сельскохозяйственной продукции.

Представительство компании Cargill в Украине действует с 1993 года. Представительство координирует торговлю зерном, маслом, семенами масляных культур, топливо-смазочными материалами, металлопродукцией, сахаром, концентратами фруктовых соков, какао-продуктами.

Морской торговый порт "Южный" (Одесская область) - второй по объемам перевалки грузов порт Украины, основан в 1978 году и расположен на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала - 15,5 метра, глубины у причалов – 14-15,5 метра). Общая протяженность причалов - около 2,6 километра.