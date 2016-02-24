IFC готова вложить $200 миллионов в агросектор Украины

Международная финансовая корпорация (IFC) готова в 2016 году сохранить объемы инвестирования в украинский агросектор и вложить порядка 200 миллионов долларов в аграрные проекты в Украине.

Как сообщили УНИАН в представительстве IFC в Украине, об этом сказала руководитель деятельности IFC в нашей стране Елена Волошина.

"Агробизнес – один из локомотивов украинской экономики. Несмотря на макроэкономический кризис, многие компании сектора демонстрируют стабильную работу. И в этом году мы ожидаем, что агробизнес будет одним из основных секторов, которые помогут Украине вернуться к экономическому росту, - цитирует пресс-служба представительства Волошину. - Одной из проблем, которые тормозят развитие сектора, является ограниченный доступ к финансированию, особенно в текущей ситуации. Мы стремимся помочь расширить доступ к финансированию. На сегодня IFC – один из крупнейших иностранных инвесторов в украинский агробизнес. В прошлом году мы проинвестировали в сектор около 200 миллионов долларов. Средства пошли на поддержку таких проектов как "Мироновский Хлебопродукт", "Нива Переяславщины", "Астарта".

Волошина отметила, что IFC будет поддерживать как существующих клиентов, так и расширять количество наших клиентов в Украине.

"Кроме непосредственно инвестиционных проектов, мы также внедряем в Украине масштабную консультативную программу. Она сфокусирована на нескольких приоритетных направлениях – упрощение условий для ведения бизнеса в секторе, содействие внедрению международных стандартов и расширение доступа к финансированию. Например, мы сейчас в партнерстве с правительством и частным сектором, работаем над внедрением в Украине нового финансового инструмента – аграрных расписок", - сказала Волошина.

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Справка УНИАН. Международная финансовая корпорация (IFC) как член группы Всемирного банка является крупнейшим глобальным институтом развития, сосредотачивает свою деятельность исключительно в частном секторе. Начиная с 2004 года IFC инвестировала в Украину 2 миллиарда долларов со своего счета и мобилизовала 760 миллионов долларов за счет других инвесторов.