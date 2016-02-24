В Украине за 10 лет посадки виноградников сократились в 50 раз

Площадь посадок новых виноградников в Украине с 2007 года сократилась в 50 раз и в 2015 году составила 100 га, сообщил на форуме директор Департамента садоводства и виноградарства Министерства аграрной политики и продовольствия Виктор Костенко.

"В 2007 году посадили 5 тысяч гектаров, в 2010 году – 2 тысячи гектаров… в 2014 и 2015 году - по 100 гектаров", - сказал Костенко.

По его словам, на данном рынке преобладают крупные производители. На одного производителя в Украине приходится в среднем 800 га виноградников, тогда как во Франции – 13 га, а в Италии – 0,9 га. Кроме того, чиновник отметил, что в Украине сложно начать новый винодельческий бизнес, особенно небольшой. Желающие открыть предприятие должны предоставить компетентным органам более 140 различных документов.

Костенко отметил, что на отрасли негативно отражается также отсутствие государственной финансовой поддержки и доступа к дешевому кредитованию. Кроме того, госмонополия на производство спирта из виноматериалов делает невозможным переработку остатков, которые не были использованы предприятиями.

Костенко призвал малых и средних производителей подать правительству консолидированные предложения по дерегуляции в отрасли и напомнил, что Минагропрод инициировал отмену лицензии на оптовую торговлю вином для тех производителей, которые торгуют вином, произведенным из собственного сырья. На сегодня такая годовая лицензия стоит 500 тысяч гривень.

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Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, производство виноматериалов в Украине в 2015 году сократилось на 2% по сравнению с 2014 годом и составило 17,35 миллиона декалитров. Выручка от экспорта украинского вина составила 38,2 миллиона долларов, что на 6,1% меньше, чем в 2014 году. Основными импортерами были Россия (69,1%), Грузия (8,6%), Азербайджан и Германия (по 3,4%). Импорт вина в Украину в 2015 году сократился на 41,2% - до 56,4 миллиона долларов. Основными поставщиками были предприятия Италии (29,8%), Франции (19,3%) и Грузии (14%).