Украинские аграрии начали сев яровых зерновых

Украина начала сев яровых зерновых, в частности, на 24 февраля в Одесской области посеяно 1,7 тыс. га, в Николаевской – 0,9 тыс. га, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Обеспеченность семенами яровых культур составляет 596,6 тыс. тонн, или 101% от потребности. Аграрии располагают 648 тыс. тонн минеральных удобрений, или 69% от необходимого количества (в прошлом году этот показатель составлял 70%). Сельхозпроизводители обеспечены бензином на 65% от потребности и дизтопливом – на 62%.

Подкормка озимых на зерно проведена на площади 1,6 млн га, или 24% к прогнозу, озимый рапс подкормлен на 154,4 тыс. га (26%).

Из посеянных 7,1 млн га всходы получены на площади 6,5 га (92%), из них в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 4,3 млн га (67%), в слабом и изреженном состоянии – 2,2 млн га (33%), погибло - 80 га посевов. По подсчетам Минагропрода, 8% посевов (0,6 млн га) не образовали всходов, больше всего таких площадей в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

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Как сообщал УНИАН, посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2016 года составит 26,7 млн га, что соответствует площадям посева 2015 года. Ведомство ожидает, что зерновые культуры будут посеяны на площади 14,6 млн га, или 55% в структуре посевных площадей. Посев яровых зерновых культур предварительно предполагается разместить на площади 7,5 млн га, в том числе ранних – 2,6 млн га.

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Озимые культуры на зерно под урожай 2016 посеяны на площади 7,1 млн га, что на 11% меньше, чем под урожай 2015 года. В частности, пшеницы было посеяно 6,0 млн га (на 12% меньше), ячменя - 1,0 млн га (на 8% меньше), ржи - 145,3 тыс. га (на 3%). Кроме того, озимый рапс на зерно посеян на площади 655,2 тыс. га (на 27%).