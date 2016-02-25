Павленко пообещал аграриям кредиты под "европейский" процент

Украинские аграрии в 2016 году получат доступ к дешевым кредитам по специальной программе Европейского инвестиционного банка, который предоставляет Украине 10 миллиардов гривень для кредитования агросектора под процент, по которому привлекают финансирование фермеры в ЕС, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко в интервью УНИАН.

"На уровне правительства мы подписали меморандум с Европейским инвестиционным банком на 400 миллионов евро – это почти 10 миллиардов гривень дешевых, "длинных" денег для наших аграриев", – сказал министр.

По его словам, Минагропрод планирует предоставить аграриям доступ к этим средствам уже в текущем году.

"Эти средства будут распределены по банкам, и у аграриев, соответственно, появится возможность взять кредит на длительный срок и под значительно меньший процент", – сказал Павленко.

При этом министр подчеркнул, что благодаря упрощению доступа к кредитованию ведомство намерено компенсировать сокращающуюся прямую государственную поддержку сельского хозяйства, в частности животноводства.

"Многие говорят, что животноводству необходимы прямые субсидии – и все будет хорошо. Нет, так не работает. Субсидии всегда были очень большой коррупционной составляющей. Ходят слухи, что в прошлые периоды до 70% субсидий оседали в карманах госслужащих. Поэтому сейчас мы не рассматриваем этот вариант, мы концентрируемся на открытии доступа к кредитованию", – сказал Павленко.

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Как сообщал УНИАН, в конце 2015 года Украина привлекла от ЕИБ в рамках программы "Основной кредит для аграрной отрасли – Украина" 12-летний кредит на 400 миллионов евро, которые будут направлены на проекты в сфере растениеводства и рыбного хозяйства. Ранее Павленко сообщил, что деньги могут прийти в страну уже в начале 2016 года.