Минагропрод распаюет в этом году все принадлежащие ему земли - Павленко

Об этом сообщил глава Минагропрода Алексей Павленко в интервью УНИАН. «Почти 100 тыс. человек должны получить землю в результате распаевания почти 200 тыс. га государственных земель. Все это планируем сделать уже в этом году», - сказал министр.

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Кроме того, Павленко намерен в текущем году передать все находящиеся в управлении Минагропрода госпредприятия Фонду государственного имущества для дальнейшей приватизации.

В планах министерства также начать внедрение европейских стандартов в сфере пищевой безопасности, в частности, оснащение лабораторий по контролю качества пищевых продуктов европейским оборудованием.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2015 года Верховная Рада продлила мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2017 года. Принятый парламентом документ предполагает обязательство для Кабинета министров подготовить к марту 2016 года законопроект об обороте земли.

Государственное агентство геодезии, картографии и кадастра уже подало такой законопроект на рассмотрение Кабинета министров. По словам главы ведомства Максима Мартынюка, документ предполагает поэтапную отмену моратория. На первом этапе будут продаваться только земли государственной собственности. На втором этапе, по его словам, на рынок смогут выйти владельцы земельных паев.