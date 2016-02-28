Яценюк считает необходимым продать на аукционе миллион гектаров государственной земли

20:08, 28 февраля 2016
Агро
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Премьер-министр Арсений Яценюк считает необходимым продать на аукционе 1 млн гектаров земли, находящейся в государственной собственности, но используется в теневом обороте.

Фото УНИАН

Об этом он заявил в программе «10 минут с премьер-министром», рассказывая о плане действий правительства на текущий год, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Читайте такжеГлава Госгеокадастра спрогнозировал цену украинской земли после снятия мораторияПо словам Яценюка, нужно продолжать проведение земельной реформы.

«Считаю, что необходимо продать на открытом прозрачном аукционе 1 миллион гектаров именно государственной земли, которая сегодня находится в теневом и коррумпированном обороте», - сказал он.

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