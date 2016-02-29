Украина получила разрешение на экспорт в ОАЭ говядины, баранины и мяса птицы

Украина получила от Министерства окружающей среды и воды Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) разрешение на поставки в эту страну говядины, баранины и курятины, а также ведет переговоры о получении разрешения на экспорт молочных продуктов, рыбы и яиц, сообщается на сайте Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

Согласно сообщению, соответствующие договоренности были закреплены на встрече заместителя главы Госветфитослужбы Александра Вержиховского и заместителя министра окружающей среды и воды ОАЭ Абдель Рахима Аль-Хамди.

"В ходе переговоров господин Аль-Хамди проинформировал о снятии запрета на экспорт говядины из Украины, который был связан с губчатой энцефалопатией крупного рогатого скота, а также об утверждении для экспорта на свой рынок предприятий, имеющих право экспорта в ЕС мяса птицы. Украинская сторона во время встречи передала проекты ветеринарных сертификатов на экспорт молока и молочных продуктов, рыбы и рыбных продуктов, а также яиц в ОАЭ", - говорится в сообщении.

В список предприятий, получивших разрешение на экспорт мяса птицы в ОАЭ, вошли Мироновская птицефабрика, птицефабрика "Снятинская Новая", Мироновский мясоперерабатывающий завод "Легко!", Винницкая птицефабрика (все входят в состав агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт") и "Комплекс "Агромарс".

В Госветфитослужбе отметили, что Эмираты заинтересованы в импорте из Украины живого убойного крупного и мелкого рогатого скота. Украина и ОАЭ также договорились оперативно согласовать ветеринарный сертификат на экспорт из Украины меда и сертификаты здоровья на экспорт кондитерской продукции, плодоовощной консервации и т.д.

Со своей стороны, Эмираты рассчитывают на налаживание поставок в Украину традиционных продуктов, которые производятся в ОАЭ, в частности верблюжьего молока и рыбы.

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Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины ведет переговоры с представителями властей Ирана, Индии и Бангладеш о предоставлении разрешения на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции.

В рамках проводимой правительством политики диверсификации внешних рынков сбыта в 2015 году украинские производители получили разрешение, в частности, на экспорт яиц в Израиль, курятины – в Египет и Саудовскую Аравию, молочной продукции – в Китай и ЕС. Кроме того, для предприятий мясо и молокоперерабатывающей промышленности также обеспечен доступ на рынки Молдовы, Казахстана, Кыргызстана, Армении и Узбекистана.

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По данным Минагропрода, в 2015 году структура экспорта сельхозпродукции Украины выглядела следующим образом: на Азию приходилось 47% поставок, ЕС – 26%, Африку – 13%, СНГ – 11% (включая Россию – около 2%), другие страны - 3%.