Кабмин внес в Раду законопроект о повышении адвалорной ставки на табачные изделия

Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о повышении адвалорной ставки на табачные изделия до 15% с 12%.

Соответствующий проект закона №4158 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения табачных изделий)» находится на рассмотрении Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики.

В пояснительной записке отмечается, что изменения налогового законодательства, принятые в конце прошлого года, привели к повышению специфической ставки акциза. В то же время адвалорная ставка осталась прежней. Это, по мнению правительства, привело к тому, что акцизная нагрузка на дорогие сигареты значительно меньше, чем на дешевые. «Для увеличения налоговой нагрузки на дорогие сигареты, которые курят состоятельные люди, необходимо увеличивать именно размер адвалорной ставки», - говорится в пояснительной записке. Поэтому Кабинет министров предлагает поднять адвалорную ставку с 12% до 15% и, таким образом, выровнять налоговую нагрузку на дорогие и дешевые сигареты.

Как отмечается в пояснительной записке, в рамках Соглашения об ассоциации с Евросоюзом Украина взяла на себя обязательства постепенно приблизить ставки акцизного налога на табак до минимального уровня в ЕС - 90 евро за 1000 сигарет.

«Сейчас ставки акцизного налога на сигареты в Украине в 6 раз меньше минимальных европейских. Таким образом, выполнение наших обязательств перед Евросоюзом требует постепенного увеличения ставок на сигареты уже в 2016 году», - говорится в записке к законопроекту.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля Кабинет министров одобрил предложение Министерства финансов об отмене установления минимальных цен на сигареты, а также повышении адвалорной ставки акциза на табачные изделия до 15% с ныне действующих 12%.

Верховная Рада Украины 24 декабря 2015 года приняла изменения в Налоговый кодекс, представляющие компромисс между предложениями правительства и парламента в отношении налоговых изменений, необходимых для выполнения доходной части проекта государственного бюджета на 2016 год. Закон повысил акцизы на пиво и вина, кроме натуральных виноградных, на 100%, на спирт и алкогольные напитки – на 50%, на слабоалкогольные напитки – на 300%. Акциз на сигареты по специфической ставке вырос на 40% – до 318,26 грн за 1 тыс. штук, а по адвалорной остался без изменений.