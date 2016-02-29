МинАПК вызвало на ковёр директоров госпредприятий: двое уволены, десятерым объявлен выговор

Дисциплинарные меры были приняты за неисполнение финпланов. Причём это касается как прежних директоров, так и назначенных в прошлом году по результатам конкурсных отборов.

Решение было принято по результатам совещания с директорами предприятий, которое состоялось 26 февраля 2016 года под руководством Первого заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины Ярослава Краснопольского.

Так, Минагрополитики провело анализ представленных госпредприятиями финансовых планов. К 26 февраля было получено 90 проектов финпланов на 2016 год, из которых были приняты лишь 32.

«Практически все проекты не соответствуют требованиям и методическим рекомендациям, а также неоднократно возвращались министерством на доработку. Руководители должны не только разработать и подать финпланы, но и обеспечить их качество и надлежащее и своевременное выполнение», - подчеркнул Ярослав Краснопольский.

Также во время совещания рассматривался вопрос выплаты и погашения задолженности по заработной плате работникам государственных предприятий. Ведь эта тема находится на постоянном контроле министерства.

Ярослав Краснопольский отметил: «К руководителям, которые допустят нарушения, связанные с выплатой заработной платы, будут приниматься меры дисциплинарного взыскания. Также соответствующие материалы будут передаваться в правоохранительные органы для реагирования».

В свою очередь директор Департамента по управлению госсобственностью Владимир Кудинов сообщил, что проведен соответствующий анализ возникновения задолженности на госпредприятиях. Поэтому в прошлом году в правоохранительные органы было направлено 22 обращения, возбуждено несколько уголовных дел.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко подчеркнул: «Минагрополитики как не вмешивалось, так и не будет вмешиваться в операционную деятельность госпредприятий со своей сферы управления. Деятельность ГП – это зона полной ответственности его руководителя. Вместе с тем мы будем жестко контролировать предоставление и исполнение директорами финпланов по квартальным отчетам, а также финансовые результаты и производственные показатели госпредприятий. Это касается всех без исключения руководителей, в том числе и тех, кто в прошлом году был избран на кадровом конкурсе».

Напомним, Минагрополитики ввело практику заслушивания директоров ГП по результатам работы возглавляемых ими компаний. По итогам таких совещаний принимаются соответствующие кадровые и дисциплинарные решения. Так, раньше за невыполнение финпланов, саботаж приватизационных процессов и другие нарушения уже были приняты дисциплинарные меры для ряда директоров ГП - увольнение и объявление выговора