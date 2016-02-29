Продажа на аукционе части госземель станет важным шагом в реформировании земельных отношений - депутат

Об этом заявил народный депутат из фракции "Народный фронт", член комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Игорь Бриченко.

Он подчеркнул, что инициатива Яценюка касается не крестьянских или фермерских наделов, а земли, которой неэффективно владеет государство, не получая справедливого дохода в госбюджет.

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"У нас около 10 миллионов гектаров государственной земли, а средства в бюджет почти не поступают. Эта земля работает непонятно на кого, в отличие от крестьянских паев, которые обрабатываются фермерами или агрокорпорациями. Инициатива Арсения Яценюка касается сугубо государственных угодий. Пусть не волнуются крестьяне, общины и агрофирмы: их земле ничего не угрожает. В собственности украинцев остаются еще десятки миллионов гектаров угодий", - сказал депутат.

"Сейчас государственная земля в основном задействована в коррупционных схемах, и в этом вопросе надо наводить порядок. Предложение премьера – важный первый шаг к новым прозрачных земельных отношений. Отношений, в которых появится открытая и справедливая цена крестьянского пая и труда крестьянина", - отметил Бриченко.