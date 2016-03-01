Президент Таджикистана порекомендовал гражданам запасаться водой и продуктами

Под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона 29 февраля состоялось очередное заседание правительства страны, на котором был принят ряд документов относительно приоритетных задач в экономике республики, сообщается на сайте главы Таджикистана.

"В завершении заседания Основатель мира и национального единства Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон, напомнив о малоснежной зиме и наступлении ранней весны в текущем году, предупредил о вероятности засухи, маловодия, а также об угрозе неурожайности", - говорится в сообщении.

Читайте такжеТаджикистан обратился за помощью к МВФВ связи с данной ситуацией он рекомендовал, используя все имеющиеся ресурсы, уже сейчас обильно поливать все сельскохозяйственные земли, сады, виноградники и накопить запасы воды там, где это возможно.

Также Рахмон подчеркнул "необходимость минимального расходования средств на проведение государственных мероприятий, затратных народных традиций и обрядов, а населению рекомендовано запастись продуктами питания".

Как сообщал УНИАН, национальная валюта Таджикистана сомони потеряла за минувший год 24,1% своей стоимости, согласно официальному обменному курсу. На валютном рынке сомони подешевел на 27,8%.

В начале декабря в Таджикистане были закрыты все обменные пункты, а обмен валюты был разрешен только в отделениях банков. Глава Национального банка Таджикистана обвинил обменники в девальвации сомони. По его словам, сотрудники обменных пунктов "обманным путем и спекулятивными методами без оснований повысили курс иностранной валюты в целях наживы".

Европейский банк реконструкции и развития в своем отчете связывал обесценивание валют постсоветских республик с сокращением денежных переводов из России и прогнозировал дальнейшее ухудшение экономической ситуации в этих странах в случае российской стагнации.