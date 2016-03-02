В Украине продолжается весенняя посевная

Украинские аграрии ко 2 марта в трех южных областях засеяли яровыми зерновыми 45 тыс. га, или 2% от прогнозируемой площади посева, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко на своей странице в Facebook.

В частности, согласно сообщению, в Одесской области засеяно 23,9 тыс. га (14% от прогноза), в Херсонской – 11,3 тыс. га (6%), Николаевской – 9,6 тыс. га (6%).

При этом яровой ячмень посеян на 34 тыс. га (2%), горох - на 10 тыс. га (6%), овес – на 1 тыс. га (процент к прогнозу не уточняется).

Как сообщал УНИАН, посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2016 года составит 26,7 млн га, что соответствует площадям посева 2015 года. Минагропрод ожидает, что зерновые культуры будут посеяны на площади 14,6 млн га, или 55% в структуре посевных площадей.

Сев яровых зерновых в текущем году прогнозируется на площади 7,5 млн га, в том числе ранних - 2,6 млн га.