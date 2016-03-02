Украина за 5 лет удвоила производство молока экстра-класса

Украинские аграрии с 2011 года увеличили производство молока высшего сорта на 30% и экстра-класса – в 2,1 раза, однако доля высококачественного молока в переработке, на которую в 2015 году было отправлено 4,25 миллиона тонн молока, не превышает 30%, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на первого заместителя министра Ярослава Краснопольского.

"В течение последних пяти лет производство такого молока увеличилось. В частности, "экстра" - в 2,1 раза и высшего - на 30%. Однако из всего объема молока (4,25 миллиона тонн), принятого на переработку, лишь 6% - молоко "экстра" и 23% - высший сорт. Остальное (почти 71%) считается непригодным для переработки", - цитирует замминистра пресс-служба.

Краснопольский отметил, что низкое качество молока усложняет производство качественной и безопасной молочной продукции, снижает ее конкурентоспособность.

По словам замминистра, в 2015 году уровень потребления молокопродуктов на одного украинца составил 210,3 килограмм, что составляет 55% от рациональной нормы (380 килограмм).

Краснопольский также сообщил, что в 2015 году Украина экспортировала молочной продукции на 214,4 миллиона долларов. Основными потребителями украинского молока были Казахстан (25,9 миллиона долларов), Молдова (17,2 миллиона долларов), Грузия (13 миллиона долларов), Азербайджан (11,6 миллиона долларов) и Бангладеш (10,9 миллиона долларов).

По информации пресс-службы Минагропрода, в 2015 году все категории хозяйств произвели 10,6 миллиона тонн молока всех видов, что на 4,7% меньше, чем в 2014 году. Экспорт молочных продуктов в 2015 году составил 131 тысячи тонн на сумму 214,4 миллиона долларов, импорт - 11,3 тысячи тонн на 35,4 миллиона долларов.

За 2011-2015 годы на сельхозпредприятиях средний надой на одну корову увеличился на 31% и достиг уровня 5,4 тонны в год. Товарность молока на сельскохозяйственных предприятиях в 2015 году составляла около 91%, в хозяйствах населения - 17%.

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Как сообщал УНИАН, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), доходы молочных предприятий Украины в прошлом году снизились по сравнению с 2014 годом на 31%, а по сравнению с 2013 – на 36%. Чтобы снижение доходов не произошло в 2016 году, по подсчетам FAO, украинским молочникам необходимо повысить эффективность производства на 5-7%.