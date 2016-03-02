Производство сельхозпродукции в Украине подорожало на 30%

Расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе 2016 года выросли на 29,6% по сравнению с январем 2015 года, сообщила Государственная служба статистики.

В частности, расходы на производство растениеводческой продукции выросли на 23,4%, а животноводческой – на 44,7%.

По сравнению с декабрем в январе затраты на агропроизводство снизились на 1,9%. Совокупные расходы на производство растениеводческой продукции сократились на 3,1%, а животноводческой – выросли на 1,1%.

Также сообщается, что затраты на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, используемые в сельскохозяйственном производстве, в январе по сравнению с декабрем сократились на 3,8%.

В Госстате отметили, что данные приводятся без учета оккупированной территории Крыма и части зоны проведения антитеррористической операции.

Читайте такжеСельхозпродукция в Украине в 2015 году подорожала на 54%

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2015 году выросли на 50,9% по сравнению с 2014 годом. В декабре 2015 года по сравнению с ноябрем затраты на агропроизводство выросли на 3,9%.