Украинские аграрии полностью обеспечены ресурсами для посевной – Павленко

Украинские аграрии обеспечены материально-техническими ресурсами для проведения весенней посевной - удобрениями, средствами защиты растений (СЗР) и семенами в необходимом объеме для планового проведения посева, сообщил на заседании правительства министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко.

"Посевная движется по плану. У нас есть полная готовность и по удобрениям, и по средствам защиты растений, и по топливу, и по обеспеченности семенами", - сказал Павленко.

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Как сообщал УНИАН, украинские аграрии ко 2 марта засеяли яровыми зерновыми 45 тысяч гектаров, или 2% от прогнозируемой площади посева. Посевная началась в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

Пресс-служба Минагропрода сообщала, что на 26 февраля аграрии были обеспечены семенами на 101% от потребности, минудобрениями – на 75%, СЗР – на 55%, бензином – на 68%, дизтопливом – на 66%.

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Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2016 года составит 26,7 миллиона гектаров, что соответствует площадям посева 2015 года. Минагропрод ожидает, что зерновые культуры будут посеяны на площади 14,6 миллиона гектаров, или 55% в структуре посевных площадей.

Сев яровых зерновых в текущем году прогнозируется на площади 7,5 миллиона гектаров, в том числе ранних - 2,6 миллиона гектаров.