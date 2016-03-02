Повышение акцизов на топливо увеличит расходы аграриев более чем на 600 миллионов - эксперты

Повышение ставок акцизного сбора на дизельное топливо с 1 января 2016 года приведет к тому, что украинские аграрии понесут дополнительные расходы на уровне 645 миллиона гривень, сообщила пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

Как отмечается в сообщении, с 1 января текущего года произошло повышение ставок акцизного сбора на дизельное топливо в зависимости от вида, со 100 евро за тонну до 113 евро за тонну, и со 132 евро за тонну до 149 евро за тонну, что приведет к дополнительным расходам аграрных компаний.

"Такой рост почти вдвое превосходит всю реальную государственную поддержку аграрной отрасли, ведь в 2016 году в государственном бюджете предусмотрено только 300 миллионов гривень на удешевление кредитов для сельхозпредприятий и 50 миллионов гривень на поддержку отрасли животноводства", - говорится в сообщении. Это приведет к росту себестоимости выращенной продукции и логистических расходов.

Читайте такжеВ Украине с марта повысили акцизы на топливо

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов рассчитывает на поступление в бюджет 3,2 миллиарда гривень в 2016 году от повышения акцизов на бензин и намерено направить эти средства в специальный фонд на ремонт автомобильных дорог Украины.

Кабинет министров Украины 24 февраля утвердил порядок введения электронных акцизных накладных на нефтепродукты, в первую очередь топливо, и создания реестра накладных. Введение акцизных накладных с 1 марта 2016 года было одобрено Верховной Радой в конце 2015 года.

Читайте такжеУтром – экономический рост, дождемся ли вечером зарплаты?

Согласно заявлению Государственной фискальной службы, новые правила администрирования акциза на топливо позволят привлечь в бюджеты всех уровней порядка 2 миллиардов гривень дополнительных поступлений по акцизному сбору.