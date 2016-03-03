Венесуэла в срочном порядке закупает зерно из-за острого дефицита хлеба в стране

Власти Венесуэлы срочно закупили 50 тысяч тонн зерна для обеспечения потребностей внутреннего рынка в хлебобулочной продукции из-за ее дефицита, сообщает Прайм.

"Подтверждаем прибытие 50 тысяч тонн зерна для выпечки хлеба, чтобы снабдить им промышленность и гарантировать продукты для народа", - написал в своем микроблоге в Twitter министр продовольствия Родольфо Марко Торрес.

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В среду он провел совещание с представителями крупных компаний, производящих хлебную продукцию, на фоне острой нехватки зерна для выпечки хлеба в стране за последние недели. По данным национальной федерации производителей муки Венесуэлы, сейчас дефицит зерна составляет порядка 80 тысяч тонн, а имеющихся запасов хватит едва ли на месяц.

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Отмечается, что нехватка хлеба в Венесуэле привела в последнее время к введению ограничений на его продажу в одни руки, в некоторых местах хлеб вообще пропал, а цены на продукцию повышаются чуть ли не каждую неделю, отмечает портал Kasanay Online.