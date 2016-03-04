Россия запрещает ввоз молдавских овощей и фруктов через Беларусь

Россия с 14 марта запрещает ввоз растительной продукции из Молдовы через Беларусь. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора, передает РБК.

Российское ведомство во время проверок обнаружило молдавские предприятия, которые поставляют в Россию «нехарактерную подкарантинную продукцию», говорится в сообщении.

Россельхознадзор напоминает, что он разрешил поставки растительной продукции в прошлом году, после чего произошло ​«резкое увеличение грузопотока» продукции из Молдовы, поставляемой в Россию «сложными логистическими путями» через Беларусь.

Российское ведомство подозревает, что это может быть реэкспорт из стран, подпавших под продуктовое эмбарго, поскольку продукция «по видам и сортам» характерна для стран, в отношении которых «действуют специальные экономические ограничения».

Теперь молдавские овощи и фрукты можно будет ввозить только через пограничные пункты, расположенные в Белгородской, Курской и Брянской областях, то есть на границе с Украиной.​

21 июля 2014 года Россельхознадзор запретил поставки из Молдовы в Россию фруктов. По официальной версии, такое решение было принято из-за нарушений в импорте и заражения продуктов восточной плодожоркой. В то же время это произошло после того, как Молдова подписала с ЕС соглашение об ассоциации, которое предусматривает создание зоны свободной торговли.

Спустя семь месяцев, однако, ведомство разрешило ввозить молдавские яблоки с нескольких предприятий. Затем, в июне, был расширен как список продукции, так и список предприятий, которым разрешено ввозить в Россию фрукты. В частности, тогда это коснулось свежих яблок, груш, айвы, свежих абрикосов, вишни и черешни, персиков, нектаринов, слив и терна. В августе Россельхознадзор разрешил поставки в Россию продукции еще 17 молдавских предприятий.