Треть сельских домохозяйств в Украине обрабатывают землю лошадьми - эксперт

Треть сельских домохозяйств обрабатывают землю лошадьми без использования сельскохозяйственной техники, которую, в свою очередь, имеют только 17% хозяйств, сообщила пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) со ссылкой на эксперта аграрных рынков Виталия Кордыша.

"В 2015 году 29,2% сельскохозяйственных домохозяйств использовали лошадей для обработки земли. Только 17% сельскохозяйственных домохозяйств имеют хотя бы какую-то сельскохозяйственную технику, из них у трети есть трактора, у 4,6% - автомобильный транспорт и у 2,3% - комбайны", - говорится в сообщении.

При этом, по информации пресс-службы, в 2015 году доля домохозяйств в валовой продукции сельского хозяйства составила 45%. По словам Кордыша, в условиях низкой обеспеченности домохозяйств техникой, Украина не может рассчитывать на высокую эффективность сельхозпроизводства.

"Факт использования лошадей для сельскохозяйственных работ свидетельствует о катастрофической ситуации с обеспеченностью селян техническими ресурсами и является причиной низкой эффективности производства. Ведь при отсутствии надлежащего технического обеспечения и при применении ручного труда невозможно обеспечить высокий уровень эффективности производства", - цитирует Кордыша пресс-служба.

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Как сообщал УНИАН, производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2015 году, по предварительным данным, сократилось на 12 миллиардов гривень, или на 4,8%, по сравнению с 2014 годом, и составило 239,4 миллиарда гривень. В частности, сельскохозяйственные предприятия в прошедшем году произвели продукции на 131,8 миллиарда гривень, или на 5,2% меньше, чем в 2014 году. Население произвело в 2015 году сельхозпродукции на 107,6 миллиарда гривень, что на 4,3% меньше, чем в 2014 году.