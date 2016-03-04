Запуск Госпродпотребслужбы снова перенесли - теперь на 20 марта

Глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа рассчитывает, что ведомство полноценно заработает с 20 марта после одобрения финансирования ведомства Комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета.

"Думаю, 20 марта сможем приступить к исполнению обязанностей. К сожалению, пока что, не имея гарантий финансирования, мы не можем набирать кадры", - сказал Лапа в интервью УНИАН.

По его словам, в бюджете на этот год финансирование ведомства предусмотрено не было, поэтому Кабинет министров должен был принять распоряжение о перераспределении бюджетных расходов. Бюджетный комитет получил распоряжение для одобрения 12 февраля. С тех пор состоялось два заседания комитета, но в них не принимало участие достаточное для принятия решений количество депутатов.

"Мы рассчитываем, что 16 марта (это уже будет сессионная неделя) бюджетный комитет соберется, и правительственное распоряжение будет одобрено. Затем несколько дней мы отработаем согласования штатного расписания и других документов с Министерством финансов", - сказал Лапа.

Он сообщил, что граничная численность персонала ведомства будет составлять около 10 тысяч человек, тогда как общий штат ликвидируемых или реорганизуемых ведомств, на базе которых создается Госпродпотребслужба, насчитывал 13,5 тысячи человек. В штате центрального аппарата будет состоять 303 человека.

В среднем инспекторы ведомства будут получать заработную плату в 3 тысячи гривень, а руководящий состав – 5-6 тысяч гривень.

"Чисто по-человечески мы понимаем, что, возможно, это не надлежащий уровень оплаты труда. Хотя в районном центре зарплата 3 тысячи гривень, пожалуй, не самая низкая. Однако мы настраиваем руководителей на то, чтобы не набирать всю предельную численность службы. Это даст возможность выкроить людям надбавки, чтобы они получали более приличную мотивацию", - сказал Лапа, отметив, что руководство ведомства намерено также привлечь иностранных доноров к финансированию службы.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров перенаправил на потребности Госпродпотребслужбы 493,7 миллиона гривень, которые ранее были предусмотрены в государственном бюджете 2016 года для финансирования тех органов, которые ликвидируются или присоединяются к новому ведомству.

Кабинет министров принял решение о создании Госпродпотребслужбы в сентябре 2014 года и поручил создать территориальные органы ведомства в конце октября 2015 года. Центральный аппарат органа выполняет отдельные функции, однако служба до сих пор не начала полноценную работу на местах.

Госпродпотребслужба создается на базе Государственной инспекции сельского хозяйства, Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы, Государственной инспекции по вопросам защиты прав потребителей и Государственной санитарно-эпидемиологической службы, которые ликвидируются или реорганизуются. В соответствии с законодательством, работу в новой службе будут предлагать в первую очередь сотрудникам этих органов.