В Казахстане из-за кризиса закрылись все французские рестораны
В 2015 году Франция инвестировала в Казахстан 6 млрд долларов.
Из-за кризиса в Казахстане закрылись все французские рестораны, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на заявление генерального консула Франции в Республике Казахстан Патрика Ренара.
«Но, несмотря на напряженную экономическую ситуацию, нельзя отказываться от развития и партнерства. Необходимо быть более изобретательными и творческими, чтобы добиться лучшего результата с меньшими затратами», - сказал он.
Читайте такжеКазахстан из-за дешевой нефти резко ухудшил прогноз роста экономикиПатрик Ренар также подчеркнул, что, невзирая на кризис в Казахстане, французский бизнес заинтересован в этой стране. Он напомнил, что в Алматы недавно открылся гипермаркет Carrefour, и Франция по-прежнему остается здесь одним из первых инвесторов. «В прошлом году Франция инвестировала в Казахстан 6 млрд долларов», - добавил генконсул.
Кроме того, недавно в Казахстане начала работу Французская торговая палата, которая, помимо прочего, тесно сотрудничает с казахстанскими бизнесменами, имеющими интересы во Франции.
Председатель казахстанской Ассоциации компаний - деловых партнеров Франции Amitie Гульшат Айтиева говорит, что сейчас они работают с французскими партнерами сразу по нескольким направлениям, в том числе социального характера.
Правда, привести точную статистику по казахстанско-французским торговым отношениям она затруднилась. Французский консул лишь добавил, что Франция занимает третье место по инвестициям в Казахстан.