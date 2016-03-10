Крупнейший производитель курятины в Украине сократил убыток в 3,3 раза

Крупнейший производитель курятины в Украине агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) в 2015 году сократил чистый убыток в 3,3 раза по сравнению с показателем 2014 года - до 126 млн долл., сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, выручка холдинга в прошлом году снизилась на 14% - до 1,183 млрд долл. Валовая прибыль МХП сократилась на 27% - до 366 млн долл., а операционная - на 21%, до 364 млн долл. EBITDA (показатель, равный объёму прибыли до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам) МХП по итогу 2015 года составила 459 млн долл. против 555 млн долл. в 2014 году, а маржа EBITDA сократилась до 39% с 40%.

Как отметила в комментарии УНИАН финансовый директор МХП Виктория Капелюшная, главной причиной убытков компании в прошлом году стала девальвация национальной валюты.

«Убытки от курсовых разниц в 2014 году составляли 778 млн долл., а в 2015 году – 419 млн долл. Это безналичные, от переоценки наших долгов, но, тем не менее, это убытки, которые компания несла в связи с девальвацией гривни», - сказала Капелюшная.

По информации пресс-службы, в четвертом квартале 2015 года (октябрь-декабрь) чистый убыток МХП составил 89 млн долл., что на 19% меньше, чем за аналогичный период 2014 года. Выручка сократилась на 17% - до 285 млн долл., валовая прибыль снизилась на 44% - до 47 млн долл., а операционная – уменьшилась на 38% - до 49 млн долл. EBITDA за последний квартал 2015 года составила 73 млн долл. против 102 млн долл. годом ранее, а маржа показателя составила 26% против 30%.

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Как сообщал УНИАН, МХП в 2014 году получил 412 млн долл. чистого убытка, по сравнению с 162 млн долл. чистой прибыли в 2013 году. Выручка холдинга в 2014 году снизилась на 8% - до 1,379 млрд долл. EBITDA по итогу 2014 года составила 555 млн долл. против 391 млн долл. в 2013 году, а маржа EBITDA увеличилась до 40% с 26%.

Холдинг намерен в 2016 году инвестировать в развитие производства 110-120 млн грн., нарастить объемы выпуска профильной продукции на 5-7% (до 595 – 606 тыс. тонн) и увеличить экспорт на 20-30% (до 160-170 тыс. тонн).

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Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – крупнейший производитель мяса птицы в Украине. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий. Земельный банк компании составляет около 370 тыс. гектаров.