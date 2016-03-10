Эксперт: самые высокие шансы возглавить "Артемсоль" - у Владимира Доли

Сегодня в Минагрополитики в рамках конкурса на должность директора ГП "Артемсоль" состоялся круглый стол, на котором кандидаты обсуждали стратегию развития предприятия.

Как сообщает Минагропром, конкурсные предложения кандидатов уже доступны на сайте министерства, их защита состоится в конце марта и будет проходить режиме он-лайн. Напомним, к участию в конкурсе допущены 29 человек.

По оценке директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, самые высокие шансы возглавить госпредприятие имеет его действующий руководитель Владимир Доля. В силу профессиональной компетентности и адекватной оценки сильных и слабых сторон госмонополиста.

"В течение неполных трех месяцев с момента назначения и.о. директора "Артемсоли" Владимир Доля сдвинул с места немало. Он начал заключать прямые договора с торговыми сетями, избавившись от посредников, включился в организацию логистических центров по всей Украине, привлек Министерство экономического развития и торговли к поиску новых рынков сбыта взамен утраченного рынка РФ. Если такому дать в руки все рычаги, которыми традиционно пользуется полноправный директор госпредприятия, он не только выведет "Артемсоль" на нормальный уровень работы, но и модернизирует его и подготовит к приватизации. Уверен, это понимает и министр Павленко и члены конкурсной комиссии", - сказал изданию Вадим Карасев.

Читайте такжеМинагропром хочет провести повторный конкурс на должность директора "Артемсоли"

Напомним, 1 февраля 2016 г. Минагрополитики повторно объявило конкурс на должность директора ГП "Артемсоль". Срок подачи документов от кандидатов истек 3 марта 2016 г.