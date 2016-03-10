МВФ ожидает полной отмены спецрежима по НДС для аграриев

Международный валютный фонд ожидает полной отмены спецрежима по налогу на добавленную стоимость для аграриев к 2017 году, сообщил журналистам глава представительства МВФ в Украине Жером Ваше в ходе 12-й Международной конференции Dragon Capital.

"Да", - сказал Ваше, отвечая на вопрос, ожидает ли МВФ полной отмены спецрежима по НДС. По его словам, это условие должно быть выполнено до 2017 года.

Ранее, в начале февраля, МВФ в своем отчете рекомендовал украинским властям рассмотреть возможность упразднения спецрежима налогообложения для аграриев, увеличения ставок налога на добавленную стоимость и налога на прибыль для компенсации потерь, которые может понести бюджет в связи с понижением ставки единого социального взноса до 22% с 40%, не оговаривая конкретных сроков.

Читайте такжеДепутаты предлагают вернуть спецрежим взимания НДС с аграриев

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Верховная Рада Украины приняла изменения в Налоговый кодекс, представляющие компромисс между предложениями правительства и парламента в отношении налоговых изменений, необходимых для выполнения доходной части проекта государственного бюджета на 2016 год.

Принятый документ предполагает изменение подходов к налогообложению аграриев в части уплаты НДС. Распределение должно происходить в следующих пропорциях: для производителей зерновых и технических культур пропорция составит 15% на спецсчета (для последующего использования по усмотрению предприятия) и 85% в бюджет, для производителей животноводческой и молочной продукции – 80% на спецсчета и 20% в бюджет, для производителей другой продукции пропорция составит 50% на 50%.

Ранее Минфин предлагал установить следующую пропорцию для всех агропредприятий: 75% в бюджет и 25% на спецсчета предприятий. Согласно договоренности с МВФ, правительство планирует отменить спецрежим НДС в 2017 году.