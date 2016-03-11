Украинские аграрии экспортировали почти 28 миллионов тонн зерновых

Украинские аграрии к 10 марта экспортировали 27,7 миллиона тонн зерновых, из которых пшеницы – 12 миллионов тонн, кукурузы – 11,5 миллиона тонн, ячменя – 4 миллиона тонн, других зерновых – 174 тысяч тонн, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

По данным Минагропрода, на суда погружено 319 тысяч тонн зерновых. Таким образом, объемы экспортированных и подготовленных к экспорту зерновых составляют 28 миллионов тонн.

Средняя цена на пшеницу третьего класса составляет 4 тысячи гривень за тонну, на фуражную пшеницу – 3,8 тысячи гривень за тонну, на ячмень – 3,7 тысячи гривень за тонну, а на кукурузу – 3,9 тысячи гривень за тонну.

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Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма и зоны АТО) в 2015 году собрала 59,96 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 6,1% меньше, чем в 2014 году. В частности, урожай пшеницы в 2015 году увеличился на 9,9%, до 26,5 миллиона тонн, ячменя – сократился на 8,5%, до 8,3 миллиона тонн, а кукурузы – уменьшился на 18,5%, до 23,2 миллиона тонн.

19 ноября 2015 года Минагропрод подписал меморандум с зернотрейдерами относительно максимальных объемов экспорта и запланированных поквартальных поставок на внешние рынки в 2015-2016 МГ для обеспечения продовольственной безопасности в стране.