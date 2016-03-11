МинАПК провело круглый стол, чтоб показать претендентов на должность директора "Артёмсоли"

Состояние дел и проблемы на ГП "Артёмсоль", а также перспективы развития предприятия обсуждали вчера, 10 марта в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

Ведомство провело круглый стол для участников кадрового конкурса на должность директора компании. Конкурсанты могли публично высказать своё виденье решения проблем госпредприятия и презентовать стратегию его дальнейшего развития. Такая публичная дискуссия проявила уровень компетенции и подготовки конкурсантов.

Среди основных проблем "Артёмсоли" модератор круглого стола, замглавы рабочей группы по приватизации госпредприятий Минагрополитики Алексей Зубрицкий назвал падение финансовых показателей, рост дебиторской задолженности, снижение экспорта продукции и изношенность производственных мощностей. Названные проблемы во многом являются следствием злоупотреблений и коррупционных действий бывших руководителей солевого монополиста. Задача по выведению компании из кризисного состояния ложиться на плечи будущего директора, который будет избран в ближайшее время.

Несмотря на то, что для привлечения к участию в конкурсе профессиональных кризис-менеджеров была организована широкая информкомпания, задействованы ресурсы крупных работодателей и рекрутинговых компаний, уровень компетенции претендентов (за исключением единиц) оставил желать лучшего. Среди 29 конкурсантов, допущенных к дальнейшему участию, на круглом столе всего несколько предложили аргументированные варианты решения проблем "Артёмсоли" и стратегию её дальнейшего развития. Так, один из участников конкурса, гражданин Грузии и представитель реформаторской группы Владимир Угулава уверен, что "Артёмсоль" на сегодняшний день нуждается в гибком управлении, а в дальнейшем должна быть приватизирована.

"Одним из основных направлений работы предприятия должно стать освоение рынков ближнего зарубежья. Сегодня здесь охват всего 17%. Особенно это актуально в контексте диверсификации рынков, и отказа от рынка России. Исправить финансовое положение предприятия также поможет создание премиум-продукта. "Артёмсоль" остаётся монополистом, а значит ресурсы для развития есть и их максимально нужно использовать", - отметил Владимир Угулава.

В свою очередь Первый заместитель министра и Глава конкурсной комиссии Ярослав Краснопольский призвал всех участников конкурса лично посетить "Артёмсоль" и ознакомиться с производством, что бы убедиться в собственной способности возглавить предприятие. Это предложение прозвучало в связи с тем, что большинство конкурсантов никогда не было на предприятии.

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Ранее, министр Алексей Павленко заявлял, что Минагрополитики не вмешивается в операционную деятельность подведомственных госпредприятий, но при этом жёстко контролирует финансовые показатели их деятельности по квартальной отчётности.