Итальянская Lavazza купила французскую марку кофе Carte Noire

Итальянский производитель кофе Lavazza купил французскую Carte Noire за €700–750 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Lavazza.

При этом €400 млн будет профинансировано банками Sanpaolo, BNL-BNP Paribas, Rabobank, UniCredit. Как ожидают в Lavazza, их доходы в 2016 году благодаря заключению этой сделки достигнут €1,7 млрд ($1,9 млрд), что почти на 20% больше, чем в 2015 году.

«Наша цель состоит в том, чтобы достичь того состояния, когда мы будем играть ключевую роль в этом секторе», — заявил генеральный директор компании Антонио Баравалле. Он отметил, что в перспективе руководство Lavazza рассчитывает в течение пяти лет увеличить свой доход до €2 млрд в год.

Как отмечает Bloomberg, приобретение Carte Noire сделает Францию вторым по величине рынком для Lavazza, в то время как Италия приносит компании лишь пятую часть доходов. В то же время в 2015 году производитель кофе увеличил продажи в США на 20%, передает РБК.

Сейчас Lavazza занимает седьмое место в мире по капитализации среди производителей кофе.